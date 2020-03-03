Большунов выиграл Малый глобус, коронавирус пришел в биатлон. Зимний Live «СЭ»

3 марта в 15:30 журналисты «СЭ» Мария Маркова, Наталья Марьянчик и Владимир Иванов в онлайн на нашем YouTube-канале обсудят новости и ответят на вопросы болельщиков лыжных гонок и биатлона.

Главные темы:

— Медали биатлонистов на чемпионате Европы. Почему неделю назад на чемпионате мира нынешним призерам даже не дали выступить?

— Кручинкина и Бочарников выиграли золото. Почему бывшие россияне продолжают побеждать после перехода в другую страну?

— В сборной России по биатлону очередные скандалы: Елисеев якобы материт тренеров, Павлова еле сдерживается от крика, а за Резцову в очередной раз вступилась мама.

— Этап Кубка мира по биатлону в Нове Место пройдет при пустых трибунах. Какие еще соревнования отменит коронавирус?

— Лыжник Большунов выиграл Малый хрустальный глобус. Удержит ли он лидерство в общем зачете?

— Что происходит с Сергеем Устюговым и за что его ругает Вяльбе?

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