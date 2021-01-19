Обозреватели «СЭ» Наталья Марьянчик и Владимир Иванов вернулись после долгой паузы, чтобы спасти российских биатлонистов. Во вторник, в 14:30, они в прямом эфире будут недоумевать:

— зачем лидер команды Александр Логинов снялся с масс-старта?

— почему старшие тренеры не имеют полномочий принимать важные решения?

— зачем Татьяну Акимову дергают с Кубка России на Кубок мира и обратно?

— почему лучший лыжник мира Александр Большунов задумался о переходе в биатлон?

— и главное — будут ли у России медали на чемпионате мира?

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