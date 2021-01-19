Большунов спасет русский биатлон? Live о сенсациях лыже-биатлонных выходных — в 14.30
10:00
Обозреватели «СЭ» Наталья Марьянчик и Владимир Иванов вернулись после долгой паузы, чтобы спасти российских биатлонистов. Во вторник, в 14:30, они в прямом эфире будут недоумевать:
— зачем лидер команды Александр Логинов снялся с масс-старта?
— почему старшие тренеры не имеют полномочий принимать важные решения?
— зачем Татьяну Акимову дергают с Кубка России на Кубок мира и обратно?
— почему лучший лыжник мира Александр Большунов задумался о переходе в биатлон?
— и главное — будут ли у России медали на чемпионате мира?
Задавайте ваши вопросы в комментариях к этой новости и во время прямого эфира.
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