"Боится он". Губерниев – об отказе Гараничева бежать эстафету

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме объяснил, почему Евгений Гараничев не принял участие в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде.

"Ох, какой любопытный состав мужской эстафеты на ЧМ по биатлону! Без Гараничева, но с Поршневым. Елисеев, Поршнев, Малышко, Логинов. Я, кстати, знаю почему Гараничев не бежит, но пока никому не скажу! Вперед, Никита Поршнев, ты заслужил эту гонку!" – написал Губерниев.

Затем Губерниев ответил на вопрос болельщицы под ником angelinashadrina49:

– Почему так? если ты в команде, должен бежать за команду, не первый раз...

– Боится он.