Богалий высказала претензии экс-главе СБР Владимиру Драчеву

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий рассказала о претензиях к Владимиру Драчеву. Ранее он ушел с поста президента Союза биатлонистов России (СБР).

— Мы постоянно видели разные сообщения в СМИ слов Драчева, которые противоречили друг другу, — цитирует Богалий News.ru. — Мужчина должен совершать мужские поступки. А если ты говоришь членам правления одно, а СМИ — другое, это разве поступки руководителя? В этом у меня есть к нему претензии. Были сказаны разные слова, уже практически все вышли на финишную прямую, а затем объявили об отмене пресс-конференции.

Я за развитие российского биатлона. Необходимо, чтобы он соответствовал всем современным тенденциям, чтобы наши спортсмены могли бороться в хороших условиях.