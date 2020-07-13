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Богалий высказала претензии экс-главе СБР Владимиру Драчеву

13 июля 2020, 04:13

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий рассказала о претензиях к Владимиру Драчеву. Ранее он ушел с поста президента Союза биатлонистов России (СБР).

— Мы постоянно видели разные сообщения в СМИ слов Драчева, которые противоречили друг другу, — цитирует Богалий News.ru. — Мужчина должен совершать мужские поступки. А если ты говоришь членам правления одно, а СМИ — другое, это разве поступки руководителя? В этом у меня есть к нему претензии. Были сказаны разные слова, уже практически все вышли на финишную прямую, а затем объявили об отмене пресс-конференции.

Я за развитие российского биатлона. Необходимо, чтобы он соответствовал всем современным тенденциям, чтобы наши спортсмены могли бороться в хороших условиях.

Дополнительная информация:

https://news.ru/others/bogalij-vyskazala-pretenzii-eks-glave-sbr-vladimiru-drachyovu/

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