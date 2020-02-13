Богалий спрогнозировала результат сборной России на чемпионат мира по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий побывала в гостях у «СЭ» и сделала прогноз на стартующий в Антерсельве чемпионат мира. По мнению экс-биатлонистки сборной России, если россияне завоюют в Антерсельве две медали, это уже будет хороший результат.

— От этого чемпионата жду прорыва в результатах. Посмотрим, как смогут мобилизоваться спортсмены. Пока смотреть на них было тяжело, когда такие минутные отставания. Думаю, на этом чемпионате мы должны завоевать серебро и бронзу. Если будет больше этих двух медалей, я буду очень рада, но вполне возможно, что обойдется одной. Я хотела бы думать, что мой прогноз не сбудется. У нас есть шансы в эстафетных гонках, посмотрим, отойдет ли Саша Логинов, ему не надо было бежать в Поклюке, можно было дать отдых. Тогда он подошел бы к чемпионату сильнее, подлечился. То же самое со Светой Мироновой, достаточно было подводящей работы. (Дмитрий Кузнецов)