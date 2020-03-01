На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Белоруссия) завершилась гонка преследования.

Победил белорус Сергей Бочарников. Вторым стал норвежец Штурла Легрейд. Третьим стал еще один представитель Норвегии Сиверт Баккен. Лучший среди россиян Карим Халили стал шестым.

Седьмым стал Матвей Елисеев. Восьмое место знанял Никита Поршнев. На 12-м месте Эдуард Латыпов. Кирилл Стрельцов пришел к финишу 14-м. На 26-м месте расположился Василий Томшин.

Раубичи (Белоруссия)

Открытый чемпионат Европы

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Сергей Бочарников (Белоруссия) — 35.03,9 (2 шт. круга)

2. Штурла Легрейд (Норвегия) — отставание 6,7 (2)

3. Сиверт Баккен (Норвегия) — 23,9 (2)

4. Александр Андерсен (Норвегия) — 37,0 (4)

5. Адам Вацлавик (Чехия) — 37,1 (1)

6. Карим Халили (Россия) — 52,1 (3)

7. Матвей Елисеев (Россия) — 1.04,4 (5)

8. Никита Поршнев (Россия) — 1.14,8 (3)

12. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.32,2 (4)

14. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.49,9 (3)

26. Василий Томшин (Россия) — 3.03,0 (6)