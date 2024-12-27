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Сегодня, 14:30

Биталонистка Дюжева — о международных стартах: «Кажется, что мы никогда не вернемся»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонистка Кира Дюжева в интервью «СЭ» поделилась мнением об отстранении россиян от международных стартов.

— Ты почувствовала международный биатлон на юниорском уровне. Скучаешь ли по нему?

— Да, выдалось мне однажды ощутить это. Была невероятная поездка, которая мне очень много дала. Не то чтобы скучаю, но немного расстроена. Потому что в некотором плане совсем опустились руки. Кажется, что мы никогда не вернемся. Все стараются мыслить оптимистично, а я в негатив ухожу. Та поездка дала мне стимул тренироваться дальше, подарила мне мечту... Я как будто это потеряла и не знаю, куда двигаюсь сейчас.

Мной движет только то, что вижу, что есть спортсменки сильнее меня. Но иногда приходит в голову: «Если вдруг я встану на место этих спортсменок, сильнее меня биатлонисток уже не будет. Что делать дальше? Для чего выступать?». Уже не будет стимула двигаться дальше. На меня этот момент навевает грусть и непонимание. Спасает то, о чем я сказала. Мне еще нужно очень-очень много расти, чтобы быть хотя бы наравне с самыми сильными спортсменками России, не говоря уже о международных стартах.

— Ты сказала, что восхищаешься Викой Сливко, которая сейчас в топе. Видишь ли, как она ищет мотивацию? Ей обгонять меньше народу, чем тебе.

— Это точно. Очень интересный вопрос. Мне даже самой захотелось ее спросить об этом. Не знаю, как себя чувствует она и как другие сильные спортсменки. Та же самая Анна Сола, Даниил Серохвостов... Сейчас постоянно Дмитрий Губерниев говорит в трансляциях, что бедный Даня, ему бы на Кубок мира и там показывать себя — а он здесь. Не знаю, что они чувствуют. Когда об этом думаю, мне грустно становится, — сказала Дюжева «СЭ».

Кира Дюжева. «После завершения карьеры хочу стать бьюти-блогером». Интервью самой яркой биатлонистки России

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