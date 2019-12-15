Норвежский биатлонист Ларс Хельге Биркеланн стал победителем масс-старта на 60 участников на этапе Кубка IBU в Италии. Вторым стал немец Роман Рес, который, как и победитель, не прошел ни одного штрафного круга. Лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший седьмое место с одним штрафным кругом.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Масс-старт 60

15 км

1. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — 37.28,1 (0 шт. кругов)

2. Роман Рес (Германия) — отставание 6,7 (0)

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 20,8 (1)

4. Филипп Наврат (Германия) — 28,6 (1)

5. Виктор Кривко (Белоруссия) — 34,9 (0)

6. Эннре Стремсхейм (Норвегия) — 38,6 (3)

7. Карим Халили (Россия) — 39,0 (1)

11. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 1.03,3 (2)

21. Александр Поварницын (Россия) — 2.02,1 (4)

23. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.09,1 (3)

26. Василий Томшин (Россия) — 2.36,4 (6)