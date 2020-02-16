Биркеланн выиграл гонку преследования на Кубке IBU, Халили — девятый
Норвежец Ларс Хельге Биркеланн выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло. Лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший девятое место. Накануне в спринте он стал вторым.
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)
Кубок IBU
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — 33.22,4 (2 шт. круга)
2. Эрик Лессер (Германия) — отставание 0,5 (2)
3. Лукас Фрацшер (Германия) — 31,7 (1)
4. Роман Рес (Германия) — 38,6 (5)
5. Эндре Стремсейм (Норвегия) — 52,2 (5)
6. Матей Крупчик (Чехия) — 1.00,1 (3)...
9. Карим Халили (Россия) — 1.19,8 (5)...
14. Дмитрий Иванов (Россия) — 1.34,1 (2)...
19. Василий Томшин (Россия) — 2.19,1 (5)...
21. Семен Сучилов (Россия) — 2.44,2 (5)...
23. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.52,5 (3)...
32. Алексей Слепов (Россия) — 3.36,5 (8)