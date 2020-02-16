Норвежец Ларс Хельге Биркеланн выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло. Лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший девятое место. Накануне в спринте он стал вторым.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — 33.22,4 (2 шт. круга)

2. Эрик Лессер (Германия) — отставание 0,5 (2)

3. Лукас Фрацшер (Германия) — 31,7 (1)

4. Роман Рес (Германия) — 38,6 (5)

5. Эндре Стремсейм (Норвегия) — 52,2 (5)

6. Матей Крупчик (Чехия) — 1.00,1 (3)...

9. Карим Халили (Россия) — 1.19,8 (5)...

14. Дмитрий Иванов (Россия) — 1.34,1 (2)...

19. Василий Томшин (Россия) — 2.19,1 (5)...

21. Семен Сучилов (Россия) — 2.44,2 (5)...

23. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.52,5 (3)...

32. Алексей Слепов (Россия) — 3.36,5 (8)