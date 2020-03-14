Олимпийский чемпион Антон Шипулин прокомментировал решение 31-летнего француза Мартена Фуркада о завершении карьеры.

— Мартен, ты — великий спортсмен и чемпион, который оставил невероятный след в истории нашего вида спорта, — написал Шипулин. — Очень непростой и интересный соперник, противостоять которому было огромной честью и удовольствием.

Сегодня настал тот день, когда ты уходишь из спорта. Уходишь в тот момент, когда ещё способен бороться за самые высокие места и не готов ждать, когда не сможешь быть в топе. Делаешь это вовремя, с честью и достоинством. Но биатлону будет тебя не хватать. Удачи тебе во всем новом!

За свою карьеру Фуркад завоевал пять золотых и две серебряных медали Олимпийских игр. Также на его счету 13 побед на чемпионатах мира, 10 серебряных и 5 бронзовых наград.

Также француз семь раз подряд выигрывал Большой хрустальный глобус — с 2012 по 2018 год включительно. Раньше никому не удавалось победить в общем зачете больше трех раз подряд (Франк Ульрих, Рафаэль Пуаре и Уле Эйнар Бьорндален) и больше шести раз в общей сложности (Бьорндален).