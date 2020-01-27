Во вторник, 28 января, в 14:00 обозреватели «СЭ» Наталья Марьянчик и Владимир Иванов в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» обсудят последние новости и ответят на вопросы болельщиков лыжных гонок и биатлона.

Темы эфира:

— провал российского биатлона — 26 гонок без медалей: что же будет на чемпионате мира через две недели?

— какой состав на чемпионат мира будет оптимальным?

— выиграет ли лыжник Александр Большунов Кубок мира и сможет ли Наталья Марьянчик в таком случае сделать 50 берпи в студии по условиям пари?

— как Наталья Непряева сумела обойти всех норвежек в спринте?

— почему ушел в тень Сергей Устюгов?

— почему триумф лыжников не показали на Первом канале?

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