Биатлонисты на дне, а лыжники — в шоколаде. Зимний live
Во вторник, 28 января, в 14:00 обозреватели «СЭ» Наталья Марьянчик и Владимир Иванов в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» обсудят последние новости и ответят на вопросы болельщиков лыжных гонок и биатлона.
Темы эфира:
— провал российского биатлона — 26 гонок без медалей: что же будет на чемпионате мира через две недели?
— какой состав на чемпионат мира будет оптимальным?
— выиграет ли лыжник Александр Большунов Кубок мира и сможет ли Наталья Марьянчик в таком случае сделать 50 берпи в студии по условиям пари?
— как Наталья Непряева сумела обойти всех норвежек в спринте?
— почему ушел в тень Сергей Устюгов?
— почему триумф лыжников не показали на Первом канале?
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