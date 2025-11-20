Биатлон
Сегодня, 16:24

Биатлонисты из России обратились с письмом в комиссию спортсменов IBU

Комиссия спортсменов Союза биатлонистов России (СБР) направила письмо в комиссию спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) для оценки ситуации по допуску к международным соревнованиям.

«Не зря же существуют и комиссия спортсменов IBU, и комиссия спортсменов МОК? приводит ТАСС слова президента СБР Виктора Майгурова. Комиссия спортсменов СБР направила письмо комиссии спортсменов IBU, чтобы получить мнение именно от зарубежных коллег. Нам нужно понимать, как они видят сложившуюся ситуацию, как к этому относятся».

По словам главы СБР, если основываться на спортивном принципе, то любому спортсмену интереснее и статуснее побеждать, когда соревнуются все сильнейшие.

Мартен Фуркад.Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов. Неожиданный союзник

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от международных турниров Международным союзом биатлонистов в марте 2022 года из-за ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный биатлонный сезон стартует в конце ноября. Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.

Источник: ТАСС
Виктор Майгуров
  • Кот

    По словам главы СБР /Виктора Майгурова/, если основываться на спортивном принципе, то любому спортсмену интереснее и статуснее побеждать, когда соревнуются все сильнейшие. -------------------------- А кто спорит c тем, что "интереснее и статуснее" ??? Но ! Корпоративные принципы не всегда соответствуют общечеловеческим и в таких случаях последние, безусловно, более важны для человечества. Азбука, которую многие до сих пор не выучили...

    20.11.2025

    • Майгуров: «Фуркад предложил стать проводником между МОК, IBU и Союзом биатлонистов России»

    Takayama

