Биатлонисты и болельщики проводили Симона Фуркада, завершившего карьеру

Французский биатлонист Симон Фуркад объявил о завершении карьеры. В норвежском Холменколлене, где проходит заключительный этап Кубка мира, спортсмены и болельщики проводили 34-летнего француза: коллеги по сборной надели майки с буквами из его имени, а также подбросили партнера в воздух.

Напомним, Симон Фуркад является чемпионом мира-2009 в смешанной эстафете, а также обладателем малого Хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок в сезоне-2011/12. Он занимает 37-е место в текущем зачете Кубка мира, имея в активе 169 очков.

Все о биатлоне - здесь