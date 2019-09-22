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Биатлонистки Свердловской области победили в эстафете на летнем чемпионате России

11:06

Женская сборная Свердловской области одержала победу в эстафете 4х6 км на летнем чемпионате России по биатлону в Чайковском.

Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина преодолели дистанцию за 1 час 12 минут 46,3 секунды.

Второе место заняла сборная Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры, третье — команда Приволжского федерального округа.

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