Биатлонистка Якушова планирует сменить спортивное гражданство

Бывшая биатлонистка сборной России Ольга Якушова собирается в скором времени возобновить карьеру, но рассчитывает выступать за сборную другой страны, рассказала 27-летняя спортсменка "СЭ".

Якушова (в девичестве Галич) объявила о завершении карьеры в январе 2018 года, жестко раскритиковав тренера Виталия Норицына – сейчас он занимает пост тренера женской команды. Якушова – чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров до 19 и до 21 года, чемпионка Европы 2016 года. На Кубке мира выступала в сезоне-2014/15, набрала 3 очка в общем зачете.

– Ольга, вы выкладываете в соцсетях фотографии с тренировок. Как проходит работа накануне возвращения?

– Подготовка идет отлично, я теперь девушка свободная, вернулась с сыном в родные края. Так что домашние стены мне в помощь. Надеюсь, мой первый тренер Светлана Калиновская поддержит и поможет в моих начинаниях. У нас в Бородино в Красноярском крае отличный комплекс, новая тренировочная база и рабочая "роллерка".

– Зачем все это? Рассчитываете вернуться в сборную?

– Насчет возвращения в сборную не загадывала, но все возможно. Силы в себе я чувствую! Я достаточно долгое время была вне спорта, отдохнула, но тренироваться не забывала.

– Готовились к возвращению?

– Я много читала и училась эти два года. Анализировала свои прошлые ошибки и теперь хочу исправить.

– Вы в свое время жестко высказывались о Виталии Норицыне, а он стал тренером сборной. Как быть с этим?

– Норицын мне не помеха. Ни перед кем себя виноватой не считаю. Я рядовой спортсмен, который высказался, потому что имею право на это. А активными тренировками я готовлюсь к переходу в другую сборную, жду решения той страны.

– Назвать можете?

– Спортсмены же суеверные люди. Точно еще вопрос не решен, поэтому пока говорить не хочу. (Дмитрий Кузнецов)