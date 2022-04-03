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Сливко — о возможной смене тренера: «Я не маленькая девочка, чтобы ставить над собой эксперименты»

Биатлонистка Виктория Сливко сказала, что не собирается менять тренера
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Виктория Сливко.
Фото Андрей Аносов, СБР

Биатлонистка Виктория Сливко считает, что с ней несправедливо поступили, не включив ее в состав сборной России на старте сезона.

«Был осадочек, когда в начале сезона со мной поступили несправедливо, не взяв даже на Кубок IBU. Может быть, кто-то в СБР пожалел, что меня не взяли тогда в состав сборной России, в результате чего я не имела шансов отобраться на Олимпиаду.

В любом случае, я хочу тренироваться с Андреем Падиным в следующем сезоне независимо от того, кто будет финансировать это все. Я хочу с ним провести следующий сезон. Я не маленькая девочка, чтобы ставить над собой эксперименты. Падин — мой тренер. В Тюмени никто не будет ставить мне палки в колеса, тот же Максим Кугаевский все понимает», — цитирует Сливко «РИА Новости Спорт».

Девушка вошла в состав основной команды лишь на заключительные этапы Кубка мира, однако сборную России исключили из соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) из-за ситуации на Украине

Источник: https://rsport.ria.ru/20220403/biatlon-1781518916.html
Виктория Сливко
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