Биатлонистка Васнецова рассказала, как ей сделали предложение

Российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала о том, как ей сделали предложение выйти замуж.

— Мы решили взять экскурсию «Восхождение на гору святого Моисея», суть которой заключалась в том, чтобы подняться пешком на 2500 метров и встретить рассвет на высоте птичьего полета! — написала Васнецова в Instagram. «О, да это же здорово, мы спортсмены, и подняться 7 км в гору пешком для нас раз плюнуть», — подумали мы и поехали! Но все было совсем не так.

Мы начали наше восхождение приблизительно в час ночи. Наша группа состояла из молодых и энергичных ребят. И мы решили, что быстро поднимемся на гору. Поначалу так оно и было. Мы шли в приличном темпе, и практически не останавливались на отдых. Но под конец меня это путешествие начало слегка подбешивать.

Я начала задыхаться, было ужасно холодно и ничего не видно, меня уже стали обгонять какие-то бабки и люди на верблюдах. Мне казалось, что эта ночь никогда не закончится, но к 4.30 мы все же добрались!

И что вы думаете? Пошел дождь, которого быть не должно. Местные люди так радовались, потому что дождь для них — это символ того, что бог благословляет и прощает все грехи! Даже наш гид, который поднимался на эту гору на протяжении 18 лет, увидел дождь здесь в первый раз.

Ну а для нас это был полный ужас. Мы поднялись сюда, чтобы увидеть шикарный рассвет и красивые виды, а вместо этого мы сидели в какой-то коморке на полу, завернутые в вонючее и колючее одеяло, нас трясло от холода и мы ждали этого «рассвета», которого не было вовсе, потому что из-за дождя все затянуло облаками.

Мы стояли на краю обрыва, смотрели на красивый туман, когда Влад, встав на одно колено, сказал: «Ты стала мне настолько родной за такой короткий промежуток времени. Я хочу всю жизнь провести с тобой. Выходи за меня замуж». И достал кольцо!

Слезы полились с моих глаз, и я, закрыв лицо руками, еле слышно прошептала «да». Самое важное да в моей жизни.

И адская экскурсия, буквально за мгновение, превратилась в наш самый лучший день. Я всегда верила в знаки, и в тот день бог дал знак и благословил нас.