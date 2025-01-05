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Сегодня, 17:05

Шевченко: «Я уже полностью полюбила биатлон, назад в лыжники нет смысла возвращаться»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Многократная чемпионка России по биатлону Наталия Шевченко поделилась с «СЭ» эмоциями от лыжно-биатлонной Гонки чемпионов, которая прошла в Рязани.

— Не видишь символизм в том, что именно ваша команда победила в лыжно-биатлонной гонке? Ведь только у вас есть в составе бывшая лыжница, а ныне биатлонистка.

— Да, я об этом думала — что у нас есть преимущество, не два лыжника, а три. Это, конечно, шутка. Но, наверное, мое лыжное прошлое помогает. Сегодня все классно сложилось. Хорошо стреляли и тем самым победили. Прекрасные впечатления, очень много зрителей. Наверное, первый раз такое количество болельщиков видела на трибунах. Атмосфера заряжает! Мне все понравилось.

— Сблизили ли эти два дня лыжи и биатлон?

— Думаю, что мы и так были близки, потому что наши виды спорта максимально похожи друг на друга. С ребятами мы дружим, нет никаких стычек, конфликтов. Поэтому все прошло в положительном ключе.

— Ностальгии не было, что где-то соревнуешься с лыжниками рядом?

— Нет. Я уже полностью полюбила биатлон и полюбила этот вид спорта. Поэтому назад уже нет смысла возвращаться. Я не скучаю и не ностальгирую. Наверное, ностальгирую только по тем временам, по людям, с которыми тренировалась. Но в лыжи переходить не собираюсь, — сказала Шевченко «СЭ».

24-летняя спортсменка — призер чемпионата мира по лыжным гонкам. До 2022 года она занималась этим видом спорта, после чего перешла в биатлон.

Биатлон
Наталия Шевченко
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