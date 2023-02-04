Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина стала мамой

Призер Олимпийских игр биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина стала мамой.

«Ульяна стала мамой! Дочка! Ура!» — сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

В ноябре 2022 года спортсменка сообщила, что пропустит сезон-2022/2023 по причине беременности.

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые прошли в Пекине (Китай), Нигматуллина завоевала сразу две медали. В женской эстафете она завоевала серебро, а в смешанной эстафете — бронзу.