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Сегодня, 16:34

Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина стала мамой

Иван Шитик
Корреспондент
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Призер Олимпийских игр биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина стала мамой.

«Ульяна стала мамой! Дочка! Ура!» — сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

В ноябре 2022 года спортсменка сообщила, что пропустит сезон-2022/2023 по причине беременности.

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые прошли в Пекине (Китай), Нигматуллина завоевала сразу две медали. В женской эстафете она завоевала серебро, а в смешанной эстафете — бронзу.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4984479-biatlonistka-ulyana-nigmatullina-stala-mamoj.html
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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