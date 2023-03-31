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Сегодня, 16:00

Биатлонистка Гербулова высказалась о хейтерах

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонистка сборной России Наталья Гербулова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о критиках и возможных вариантах продолжения карьеры после спорта.

— В России у многих спортсменов есть проблема нахождения себя после спорта. Я ни в коем случае не намекаю, что вам надо заканчивать, но о будущем задумывались? А то у нас все в тренеры идут.

— Почему? Мы такие же девочки, как и все. Мы любим брови, ресницы. (смеется) Можем вложиться в этот бизнес. Мы тратим много сил, чтобы разобраться в человеческом организме, и хотелось бы еще сильнее в нем ориентироваться после спортивной карьеры. Например, пойти фитнес-тренером, как жена Никиты Поршнева Настя. Это очень интересно — подтягивать анатомию, знание физиологии. Нужно развиваться, безусловно. Я пока не задумывалась об этом, пока я полностью погружена в спорт, особенно после этого сезона. У нас новый тренер Артем Истомин, который нас зарядил и мотивирует. Хочется думать о том, что однажды нас допустят до Олимпийских игр под нашим флагом.

— Вы как-то говорили, что фотосессия в мужском журнале не для вас. То есть публичную карьеру не рассматриваете? У вас все-таки запоминающаяся внешность.

— Внешность у нас запоминающаяся у всех девчонок, просто они скромничают. (смеется) А я не скромничаю. Если так получится — почему нет? Я очень люблю общаться с людьми, заводить новые знакомства, мне это нравится. И очень хочу поблагодарить свою семью, родителей за то, что они привели меня в спорт. Он дарит нам очень много друзей по всей России. Спорт — это круто, правда!

— Но с другой стороны, когда вы не скромничаете, наверняка пишут «иди тренируйся, чего ты фоткаешься».

— Конечно, есть такие люди, но на них не стоит реагировать. Есть счастливые люди, которым не нужно заходить в комментарии и что-то писать, им без разницы, что делает другой человек. Они просто кайфуют от жизни, так же, как мы. По крайней мере, стараемся в наше время. Чего желаю всем людям в мире, — сказала Гербулова.

Наталья Гербулова. «Ладно мы — успели поездить за рубеж. Но куда стремиться детям?» Крик души Натальи Гербуловой

Биатлон
Сборная России по биатлону
Наталья Гербулова
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