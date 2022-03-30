Резцова заявила, что ей было бы интересно выступить в лыжных гонках

Биатлонистка Кристина Резцова в интервью «СЭ» рассказала о возможности выступить в лыжных гонках.

— Мы вместе приехали сюда из Сыктывкара, где проходит лыжный чемпионат страны. Вы хотели выступить там в скиатлоне и спринте. Сильно расстроились из-за недопуска?

— Было маленько. Очень интересно было сравниться с девчонками-лыжницами. Но правила есть правила. У меня не было FIS-пунктов, поэтому меня не могли заявить. Ничего не могла с этим сделать. Но я не опускаю руки. Может, еще попробую. Начну хотя бы с летних стартов — туда точно можно заявляться. Вот там могу заработать очки, чтобы иметь возможность пробежать зимой. Тем более летом будет проще — не все сильнейшие лыжницы участвуют в стартах.

— Бывали прецеденты, когда биатлонисты участвовали в лыжных чемпионатах мира. Вам это было бы интересно?

— Не могу вспомнить много таких прецедентов. Особенно в нашей сборной. Было бы неплохо. Но это к президенту ФЛГР Елене Вяльбе. Пробежать в Сыктывкаре она мне не разрешила.

— Вы хотели там пробежать и скиатлон. В классике бы потянули?

— Прекрасно понимаю, что была бы далеко от лидеров. Но мне все равно интересно. Я же начинала с лыж. И когда-то классикой бежала неплохо. Да, было бы тяжело. Но ведь и любопытно.

— Какое место сочли бы достойным?

— 30-е.