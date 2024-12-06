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Плюснина — о спринтерской гонке: «Погода была на моей стороне, но обычно в холод бегу тяжело»

Алина Савинова
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Биатлонистка Полина Плюснина прокомментировала второе место в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«На последнем круге я понимала, что ухожу в лидерах и надо отдать все силы до финиша, чтобы удержаться. Пока свою форму оценю на четверочку, еще есть куда стремиться. Как показал результат, погодные условия были на моей стороне, хотя обычно в холод гонки даются мне тяжело», — цитирует Плюснину «РБ Спорт».

Победительницей гонки стала Анастасия Зырянова. Она опередила Плюснину на 20 секунд. Обе спортсменки стреляли без промахов.

Источник: РБ Спорт
Биатлон
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