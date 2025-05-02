Биатлон
2 мая, 17:05

Биатлонистка Ольга Зайцева объяснила, зачем стала депутатом Мосгордумы

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Ольга Зайцева.
Фото «СЭ»

Бывшая биатлонистка Ольга Зайцева в интервью «СЭ» рассказала о том, чем занимается спустя десять лет после завершения карьеры, и объяснила, зачем в сентябре 2024 года стала депутатом Мосгордумы.

— Что сейчас главное в вашей жизни? Должна же быть какая-то цель, ради которой человек просыпается, проживает день за днем, помимо семьи. Работа?

— Цель — радоваться жизни, жить. Сейчас я работаю в Московской академии лыжных гонок и биатлона плюс являюсь депутатом Мосгордумы, причем последнее для меня — новый вызов.

— Что по академии?

— Лыжный спорт очень популярен, и очень много деток хотят заниматься лыжными гонками и биатлоном в Москве. И у нас есть все возможности развивать эти виды спорта. Чем мы и занимаемся. И департамент спорта города Москвы нам в этом очень помогает. Москва очень спортивный город, и он охватывает все виды спорта и дает заниматься любимыми видами спорта всем без исключения.

— Когда лыжный «проект» в Архангельской области свернулся, Большунов и компания начали искать новый регион, Москва пыталась их привлечь?

— Мы были бы рады, если бы за нас выступали такие именитые спортсмены, но они выбрали другие регионы. Но мы будем растить своих чемпионов, к тому же они у нас уже подрастают.

— Работа депутатом — это интересно?

— Это как раз интересно в плане опыта и знаний. Проводится очень большая работа на благо города, для наших жителей. Для меня на данный момент это новый вызов и новая цель.

Ольга Зайцева.«Были бы рады, если бы за Москву выступали Большунов и другие лидеры». Интервью Ольги Зайцевой

Ольга Зайцева (биатлон)
Биатлон
  • bolelschik.volga34

    Купили депутатством за молчании о допинге. Скоро Логинова в думу возьмут ил ещё кого-то.

    06.05.2025

  • Иван Иванов

    все больше шлюх дырявых в коминтерне

    03.05.2025

  • spartsmen

    Цель - радоваться жизни. Жить. Что вы ещё от неё хотите? :grin::wheelchair:

    03.05.2025

  • Анатолий Николаевич

    У депутатов проезд на метро бесплатный + там кормят едой...

    02.05.2025

  • Анатолий Николаевич

    Не стал и читать! Что может написать Лисин про Зайцеву?!.

    02.05.2025

  • Scallagrim

    Там все такие. Без уголовной статьи в депутаты не возьмут.

    02.05.2025

  • Scallagrim

    Заглавное фото я бы назвал: "На .уй? Это туда". Ответ депутата на запрос избирателей.

    02.05.2025

  • Sergey Markelov

    Лучше бы смолчала,- за умную бы сошла

    02.05.2025

  • Заполярье

    Проститутки, ямщики, спортсмены, пропагандисты...Вся шваль. Не государство, а фейк! Слава чекистам-миллиардерам! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    02.05.2025

  • Mikhail

    В депутаты лезут бывшие артисты, спортсмены,б%ндиты и прочие, потому что хотят сделать жизнь людей еще лучше. Но люди хотят, чтобы сами люди жили хорошо, а не избранная ими часть.

    02.05.2025

  • Gagiga

    Бывшие спортсмены - идеальные депутаты, всегда выполнят тренерскую установку.

    02.05.2025

  • Aprel

    Какая власть, такие и подручные! Думай, думай народ...:sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    02.05.2025

  • Ботокс007

    1 декабря 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил Зайцева была лишена серебряной медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх. Хорошая девочка пролезла во власть.

    02.05.2025

  • Заполярье

    Депутат, при нынешней власти; жуликов и воров, не звание а СЧАСТЬЕ! :money_mouth:

    02.05.2025

  • Mick Shelby

    Еще один член госд"ры.

    02.05.2025

  • Scallagrim

    Ну, не скажи. Из пяти один раз точно промахиваться будет. Она снайпершей в биатлоне никогда не была.

    02.05.2025

  • Aprel

    Улыбайся Зая! Шеф любит идиотов...:rofl::rofl::rofl::sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    02.05.2025

  • Sergey_Marcus

    Ольга Зайцева стала депутатом Мосгордумы, потому что ей, так же как и всем остальным, хочется кушать. И тут уж, у кого на что хватило. Ума, связей и жизненных сил.

    02.05.2025

  • Заполярье

    У нас не выбирают, а назначают! Слава чекистам-миллиардерам! :sunglasses::money_mouth::relieved:

    02.05.2025

  • Заполярье

    Вруша!:pensive:

    02.05.2025

  • Солёный

    В Мосгордуме платят тем, кто нужные идеи продвигает и "продуктивно" участвует в различных комиссиях... и платят за это не зарплату...

    02.05.2025

  • Солёный

    — Работа депутатом — это интересно? — Это как раз интересно в плане опыта и знаний. Т.е. тетя туда без знаний и опыта пошла законы принимать?

    02.05.2025

  • Pifia

    я б тебе сказал что они сделали но боюсь посадят

    02.05.2025

  • DaviT MosKv

    если без стеба и прочего, то... в законодательном органе Москвы полно работы. нужно много читать, много думать (если есть чем). не люблю клеймить людей и ставить штампы. судить тоже. время покажет. хотя, у самого полно вопросов относительно таких персонажей

    02.05.2025

  • Camry163

    "Цель радоваться жизни, жить. Для этого я стала депутатом"

    02.05.2025

  • Koira1

    Зайцева, когда призовые вернешь за победы под допингом? Убери свои руки от детей, допингом пичкай своих.

    02.05.2025

  • NF

    Она на постоянной основе работает. Это не муниципальный уровень, а уровень субъекта федерации...

    02.05.2025

  • Спринт

    Чем прозаседать в Мос.гор.Думе лучше бы что то делала тренером .. была бы польза.

    02.05.2025

  • Дима Питерский

    Работа депутатом — это интересно? — Это как раз интересно. Охренеть...

    02.05.2025

  • fktrc

    Фу! Противно! Будет антидопинговые законы продвигать)

    02.05.2025

  • Топотун

    Зайка, ничего не надо объяснять, всем все понятно.

    02.05.2025

  • Секир-башка

    Уверяю Вас, что за бесплатно она там сидеть не будет. У нас таких дураков нет.

    02.05.2025

  • Rosinant

    Научилась прыгать, бегать, а иногда и на коньках , стрелять, плавать, петь ртом - прямая дорога в депутаты! Не, ну а кем ещё то?! Туда! - судьбу страны и народа решать! С такими то умениями и "знаниями" только туда!

    02.05.2025

  • iich

    Вот только насчёт "работы" в МГД не надо. Ну, корочки и статус плюс к имени. Какая "работа"?! Кнопки жать вовремя по утверждённой руководством повестке? Ну да, биатлонистка мимо кнопки не промахнётся...

    02.05.2025

  • iich

    В Мосгордуме платят только тем, кто работает на постоянной основе, Зайцева не из них. Для неё это просто плюс "корочки" к имени, некий статус.

    02.05.2025

  • iich

    Там платят только тем, кто работает на постоянной основе, Зайцева не из них. Для неё это просто плюс "корочки" к имени.

    02.05.2025

  • mikeV

    А причём тут муниципальные депутаты? Мосгордума - это не муниципальный, а законодательный орган власти региона.

    02.05.2025

  • bishevcky

    Пристроили титулованную допингёршу , не забыли.Теперь будет послушно голосовать , как скажут , а что она ещё может.

    02.05.2025

  • Секир-башка

    А жить то на что-то надо... Там хоть зарплата будет. Да и работка не особо пыльная.

    02.05.2025

  • Djin Ignatov

    Вот посмотреть на нее , ЧТО она из сенбя передставляет как депутьътат ? НОЛЬ !!! Мало того она будет гробить спорт , потому чтоникогда не скажеть против !

    02.05.2025

  • Павел Верещагин

    Чтобы нихрена не делать и денег много получать...)))

    02.05.2025

  • Atoms

    Зачем спортсмены лезут в депутаты, даже объяснять не нужно)))

    02.05.2025

  • SERGIUS_1

    100% правда просто сидят гд политические

    02.05.2025

  • Пиндосовский прихвостень

    Известно, зачем! Чтобы пообтереться и со временем избавиться от приставки "мосгор". А там уж, супя брови, "выражать глубокую озабоченность"...

    02.05.2025

  • Vitamin007

    И эта вляпалась!

    02.05.2025

  • Патриот Великой России

    О еще одна паразитка на народе как Журова !

    02.05.2025

  • IQ-87%

    В ответах уже чувствуется искренность и зайнтересованность нового гос человека судьбами простых людей любящих спорт-да и просто людей-поддержим Зайку как и других депутатов -спортсменов-вы наша гордость- и радоватся жизни тоже надо уметь -особенно депутатам

    02.05.2025

  • фанат

    Говорит: цель-радоваться жизни. Голубушка, цель это результат деятельности, путь и критерии достижения цели (если совсем коротко). Говорит: депутат это опыт и знания, новый вызов и цель. Ёшкин кот, сплошная каша в голове и умственная пустота. Ещё один депутат на нашу голову.

    02.05.2025

  • Статистик80

    дурачок, у муниципальных депутатов не ЗП

    02.05.2025

  • unfan

    Приходить в думу, чтобы учиться это успех. Т.е. они учатся на жизнях простых людей. Кто вообще догадался спортсменов, которые никогда ничем не управляли, сажать в думу? Что хорошего хоть один сделал? Журова, Валуев и ТП...

    02.05.2025

  • petrovich56

    Колян Валуев например поднял хоккей с мячом на невиданную высоту...

    02.05.2025

  • NF

    Да не надо врать. На благо народа работают в ДЮСШ, проблема в том, что там платят мало, потому пошла в депутаты. И будет всё предсказуемо: депутатство вытеснит реальную пользу для людей - работу в ДЮСШ. Другая проблема - допинг в прошлом, на серьезные посты в спортструктурах не возьмут, Запад предъявит. Остаётся идти туда, куда берут всех "сбитых лётчиков" - в депутаты, народу на счастье...

    02.05.2025

