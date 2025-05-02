Биатлонистка Ольга Зайцева объяснила, зачем стала депутатом Мосгордумы

Бывшая биатлонистка Ольга Зайцева в интервью «СЭ» рассказала о том, чем занимается спустя десять лет после завершения карьеры, и объяснила, зачем в сентябре 2024 года стала депутатом Мосгордумы.

— Что сейчас главное в вашей жизни? Должна же быть какая-то цель, ради которой человек просыпается, проживает день за днем, помимо семьи. Работа?

— Цель — радоваться жизни, жить. Сейчас я работаю в Московской академии лыжных гонок и биатлона плюс являюсь депутатом Мосгордумы, причем последнее для меня — новый вызов.

— Что по академии?

— Лыжный спорт очень популярен, и очень много деток хотят заниматься лыжными гонками и биатлоном в Москве. И у нас есть все возможности развивать эти виды спорта. Чем мы и занимаемся. И департамент спорта города Москвы нам в этом очень помогает. Москва очень спортивный город, и он охватывает все виды спорта и дает заниматься любимыми видами спорта всем без исключения.

— Когда лыжный «проект» в Архангельской области свернулся, Большунов и компания начали искать новый регион, Москва пыталась их привлечь?

— Мы были бы рады, если бы за нас выступали такие именитые спортсмены, но они выбрали другие регионы. Но мы будем растить своих чемпионов, к тому же они у нас уже подрастают.

— Работа депутатом — это интересно?

— Это как раз интересно в плане опыта и знаний. Проводится очень большая работа на благо города, для наших жителей. Для меня на данный момент это новый вызов и новая цель.