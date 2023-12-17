Гербулова призналася, что на ее результаты на этапе Кубка Содружества в Уфе повлиял скандал с гостиницей

Российская биатлонистка Наталья Гербулова рассказала, что на ее результаты на этапе Кубка Содружества в Уфе повлиял скандал с гостиницей. Перед началом этапа Гербулова показала на видео неудовлетворительные условия проживания спортсменок в комплексе.

— Как для тебя проходил последний рубеж в масс-старте?

— Тяжело. Непростая обстановка на рубеже. Ветер. Конечно, когда рядом стоит Вика Сливко, то немножко, не скажу, что ноги трясутся, но есть волнение. Плюс сыграло то, что на этих стартах случилось со мной. Сами знаете всю ситуацию, которая была с гостиницей. Я не такой человек, который «ай, пофиг». Я все равно переживаю. Потому что я в маму достаточно сердобольная.

— Ситуация сказалась на выступлении в первых гонках в Уфе?

— Конечно, неприятно. Думаю, что каждому человеку неприятно выслушивать какие-то негативные отзывы. Хотя я никого не обвиняла, ни на кого не негативила. Просто выставляют непонятно кем.

— Еще один этап будет в Уфе. Надеешься, что все изменится в лучшую сторону?

— Надеюсь, что сделают ремонт. С детства люблю это место, этот комплекс. Тут реально — вышел из гостиницы, сразу ботинки надел и поехал. Таких комплексов в России очень мало. Классно, что здесь сделают реконструкцию. Но еще раз повторяю: в гостинице, где идет ремонт, люди жить не должны. Потому что строительная пыль очень плохо влияет на наши легкие. А мы все профессиональные спортсмены. Здоровье — это главное, что мы должны беречь.

— Со всеми помириться удалось?

— Я ни с кем не ругалась. Это со мной ругались, так скажем. Очень обидно, что мужчины у нас более эмоциональны, чем женщины. Надеюсь, директор базы успокоился. Я еще раз извиняюсь. Спасибо за организацию Кубка Содружества, — сказала Гербулова.