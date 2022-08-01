Биатлонистка Куклина рассказала о подготовке к новому сезону

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, как устает на тренировках и старательного готовится к новому сезону.

«Мои планы весной были примерно такими. Ожидание: будешь встречать рассвет и гулять всю ночь. Реальность: пять дней на работе, два без сознания.

Итог: я жду с нетерпением вечера, чтоб быстрее уснуть от бессилия Это возраст или от изнурительных тренировок? Или в совокупности?» - написала 31-летняя спортсменка в соцсети.