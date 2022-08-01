Биатлонистка Куклина рассказала о подготовке к новому сезону
Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, как устает на тренировках и старательного готовится к новому сезону.
«Мои планы весной были примерно такими. Ожидание: будешь встречать рассвет и гулять всю ночь. Реальность: пять дней на работе, два без сознания.
Итог: я жду с нетерпением вечера, чтоб быстрее уснуть от бессилия Это возраст или от изнурительных тренировок? Или в совокупности?» - написала 31-летняя спортсменка в соцсети.
В сезоне-2021/22 Кубка мира Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачете. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего ее перевели в Кубок IBU ввиду отсутствия результатов.
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