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Сегодня, 09:54

Биатлонистка Куклина рассказала о подготовке к новому сезону

Виктория Кравченко
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Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, как устает на тренировках и старательного готовится к новому сезону.

«Мои планы весной были примерно такими. Ожидание: будешь встречать рассвет и гулять всю ночь. Реальность: пять дней на работе, два без сознания.

Итог: я жду с нетерпением вечера, чтоб быстрее уснуть от бессилия Это возраст или от изнурительных тренировок? Или в совокупности?» - написала 31-летняя спортсменка в соцсети.

В сезоне-2021/22 Кубка мира Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачете. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего ее перевели в Кубок IBU ввиду отсутствия результатов.

Биатлон
Лариса Куклина
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