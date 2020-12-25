Биатлонистка Куклина прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате России

Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о своей победе в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону в Чайковском.

«Самочувствие пока совсем не мое. Очень тяжело было ходом. Видимо, акклиматизация и часовой пояс сказываются. Рада, что я допустила только один промах — вся гонка прошла, как в тумане. Такое ощущение, что у меня была не одна винтовка, а сразу четыре.

Но в целом выступлением я довольна. Мне не хватает стартов. Их всего-ничего у меня было. А форма приходит со стартами, они мне нужны", — цитирует Куклину Союз биатлонистов России.

Спортсменка показала результат в 46 минут 26 секунд, допустив один промах.

В сезоне-2020/21 Куклина приняла участие в четырех гонках Кубка мира, лучший результат спортсменки — 23-е место в гонке преследования на третьем этапе турнира в Хохфильцене (Австрия).