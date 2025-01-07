Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:00

Резцова: «Старшая дочь начала обижаться, когда мы уезжаем на соревнования»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный призер Олимпиады по биатлону Кристина Резцова в интервью «СЭ», рассказала как изменилась ее спортивная жизнь с появлением второго ребенка.

— Насколько тяжелее стало совмещать спортивную жизнь с двумя детьми по сравнению с тем, если с одним?

— Не то чтобы тяжелее стало совмещать. Просто в два раза тяжелее стало уезжать. Нам также помогают Ванины родители. В принципе никаких проблем нет с тренировочным и соревновательным процессом. Они постоянно с ними. Даже в этом сезоне не брали детей ни на одни соревнования. Но морально это тяжелее. Особенно приезжать и уезжать. Старшая дочь начала обижаться. Она часто говорит: «Я не буду разговаривать по телефону». Это, конечно, тяжело. От этого еще сложнее себя мотивировать здесь. Конечно, хочется выехать на международные старты. Пока я еще нахожу в себе силы на мотивацию, а дальше посмотрим, — сказала Резцова «СЭ».

Кристина Резцова. «Я — самая дерзкая биатлонистка России? Ха-ха! Возможно, это правда». Интервью Кристины Резцовой

Биатлон
Кристина Резцова
Читайте также
Тардиф признался, что хотел бы скорейшего допуска российских хоккеистов к международным турнирам
На 69-м году жизни скончался бард-исполнитель Вадим Мищук
Два человека погибли и три пострадали при пожаре в Санкт-Петербурге
В Москве избили участника Олимпиады-2016 гребца Кирилла Ляпунова
«Спартак» вернет Промеса, ЦСКА замахнулся на 20-миллионного игрока. Трансферные слухи РПЛ
В СМИ сообщили об отправленных ВСУ на штурм в Курскую область заключенных
Популярное видео
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Биатлонист Емерхонов высказался о возможности провести летнюю Гонку чемпионов

Резцова отреагировала на слова Андрея Романова, назвавшего ее самой дерзкой биатлонисткой России

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости