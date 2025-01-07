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Сегодня, 12:00

Резцова: «Пока не очень понимаю, почему результат не тот, который ожидала»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Двукратный призер Олимпиады по биатлону Кристина Резцова в интервью «СЭ» рассказала о планах на этот сезон.

— На этот сезон какой план?

— Наверное, главный старт в феврале в Раубичах и чемпионат России. Конечно, я бы хотела выиграть общий зачет, но, как показала первая половина сезона, пока я не в той форме, чтобы бегать оптимально ровно. Но надеюсь, что вторая половина сезона будет поинтереснее.

— Прогресс видишь по сравнению с прошлым сезоном?

— Очень сложно сравнивать с прошлым сезоном, потому что в том году очень мало бегала гонок и много болела. Вообще, он получился очень рваный. Летняя подготовка вообще вылетела. Плюс в октябре вылетел сбор, поэтому соревнования бегала, почти не тренируясь. Этот год получился такой, что я вообще не болела летом. Выполнила всю тренировочную программу. И пока не очень понимаю, почему результат не тот, который я ожидала. Жду, что все-таки мне станет легче и что действительно смогу показать в полную силу, на что тренировалась, — сказала Резцова «СЭ».

Кристина Резцова. «Я — самая дерзкая биатлонистка России? Ха-ха! Возможно, это правда». Интервью Кристины Резцовой

Биатлон
Кристина Резцова
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