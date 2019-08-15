Биатлонистка Костюченко вернулась из Белоруссии. Теперь она будет выступать в лыжных гонках за Россию

Биатлонистка Инна Костюченко, выступавшая за Белоруссию вернулась в Россию, чтобы выступать в лыжных гонках, об этом она сообщила на своей официальной странице «Вконтакте».

Костюченко начала выступления под флагом Белоруссии перед началом сезона-2018/19. В числе ее лучших результатов 16-е место в женской эстафете в составе сборной Белоруссии и 8-е место в спринте на этапе в шведском Идре. Ранее 23-летняя спортсменка уже выступала за Россию на юниорских соревнованиях по лыжным гонкам.