Биатлонистка Гербулова стала победительницей спринта на шестом этапе Кубка России

Российская биатлонистка Наталья Гербулова заняла первое место в спринте на 7,5 км на шестом этапе Кубка России сезона-2022/23. Спортсменка прошла дистанцию за 21 минуту 09,4 секунды, не допустив промахов.

Второе место заняла Ирина Казакевич, допустившая промах. Третьей пришла Анастасия Гореева, на счету которой также один промах.

Биатлон. Кубок России. Шестой этап. Спринт. 7,5 км. Женщины

1. Наталья Гербулова (Красноярский край) — 21.09,4.

2. Ирина Казакевич (Свердловская область) +20,4.

3. Анастасия Гореева (Московская область) +27,7.