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Сегодня, 14:00

Биатлонистка Дюжева рассказала про свой блог и работу над макияжем спортсменок

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская биатлонистка Кира Дюжева в интервью «СЭ» рассказала, как часто спортсменки обращаются к ней за макияжем.

— Ты красишь девчонок иногда за деньги. Получается ли на макияже больше зарабатывать, чем в биатлоне?

— Нет. Сейчас я почти не крашу девочек. Потому что все время уходит на то, чтобы выпускать интервью со спортсменами, и на то, чтобы самой что-то снимать. Да и в прошлом году на макияже я почти ничего не заработала. Все, что заработала, уходило на оборудование.

— По каким причинам к тебе обращаются за макияжем? На свадьбу просят накрасить?

— Нет. Просто говорят, что хотят почувствовать себя другой, увидеть себя человеком, которого никогда в жизни не видела. Это, наверное, главная причина.

— У тебя огромная косметичка. Насколько твой багаж тяжелее по сравнению с другими спортсменами?

— Вообще я знаю, что некоторые биатлонистки возят с собой мультиварки, увлажнители воздуха и другие крупные девайсы. Поэтому мне кажется, что у меня не самая тяжелая сумка. Если загружу все в свою сумку, то она будет весить килограммов 40.

— Сколько в месяц денег уходит на косметику и оборудование?

— Такого нет. Я все лето старательно закупала все недостающие элементы, которые мне нужны: свет, штативы и прочее. Поэтому сейчас вообще ни в чем не нуждаюсь. Уже собрала свой необходимый набор. А косметику редко покупаю. Стараюсь использовать ту, которую мне присылают, — сказала Дюжева «СЭ».

Кира Дюжева. «После завершения карьеры хочу стать бьюти-блогером». Интервью самой яркой биатлонистки России

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