Биатлонистка Дюжева — о будущем тренера Падина: «Переживаю. Надеюсь, он займет ту должность, которую заслуживает»

Российская биатлонистка Кира Дюжева в интервью «СЭ» рассказала о работе с тренером Андреем Падиным.

Специалист работает в группе Михаила Шашилова, но, по его словам, был отстранен от этапа Кубка России в Ижевске и не знает, что его ждет дальше.

— Насколько у тебя хороший контакт с Падиным?

— Мы с ним плотно работаем вместе, начиная с середины этого лета. Каждое межсборье просила его написать мне план, обсуждали ошибки, над которыми надо работать — или он, наоборот, подмечал, что хорошо получается. Именно как тренер он очень хороший. Андрей Викторович — такой человек, который заставляет идти за ним других биатлонистов своей невероятной любовью к этому спорту. Все его эмоции как на ладони. Если тренировка не получилась, как он любит говорить, «бесполезная», то по нему сразу видно, как он сильно расстроился, как ему это не нравится. При этом он не кричит, не использует агрессию или абьюз. Просто видно, что он по-человечески расстроен.

Так же и наоборот — если у тебя получилась тренировка и ты улучшил свои показатели, он как ребенок этому радуется. Когда ты это видишь, это неожиданно. Редко встретишь такого тренера, который так по-детски будет радоваться твоим успехам просто на тренировке, не говоря уже о соревнованиях. Зрители же видели, как он радуется победам Виктории Сливко, как поднимает в небо кулаки, улыбается и хохочет... Так же это происходит и на тренировках. Этим он мотивирует, чтобы точно так же относиться к этому спорту, гореть им. Он не только хороший профессионал, но и как человек очень сильно к себе притягивает. Хочется работать, развиваться и постоянно дарить ему это счастье от результатов. Я очень благодарна судьбе, что мне такой тренер повстречался.

— Сейчас есть некоторая неопределенность с дальнейшей судьбой Падина. Переживаешь ли ты за его будущее?

— Безусловно. Каждый из нас, кто с ним работает, искренне хочет для него самого лучшего решения. Вся эта ситуация обрела такую широкую огласку... Буквально каждое спортивное СМИ об этом говорит. Надеюсь, что это пойдет на пользу решению. Надеюсь, что Андрей Викторович займет ту должность, которую он заслуживает и которой соответствует, — сказала Дюжева «СЭ».