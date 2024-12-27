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Сегодня, 14:45

Биатлонистка Дюжева: «Не слежу за Кубком мира и нервишки свои не расшатываю»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская биатлонистка Кира Дюжева в интервью «СЭ» ответила на вопрос, кого из иностранных спортсменов она бы сняла в своих роликах на YouTube.

Дюжева в выпусках своего блога берет интервью у биатлонисток и параллельно делает им макияж.

— Давай представим, что попадаешь на Кубок мира. Топ-3 иностранных биатлонисток, которых хотела бы снять в своем выпуске?

— Любую иностранную биатлонистку я была бы рада видеть. Даже не самых сильных. А все почему? Потому что я вообще не слежу за Кубком мира сейчас и свои нервишки не расшатываю. Я здесь, в России, и туда почти не смотрю.

— Гонки не смотришь?

— Нет. Во-первых, без наших спортсменов мне неинтересно смотреть Кубок мира. Во-вторых, когда я вижу, как они быстро стреляют, мне становится очень плохо на душе. Сразу думаю: «О боже! О чем я вообще мечтаю? Мне кажется, я никогда не добьюсь своих целей и мечт». То, как они стреляют, — это до невозможности точно и быстро, — сказала Дюжева «СЭ».

Кира Дюжева. «После завершения карьеры хочу стать бьюти-блогером». Интервью самой яркой биатлонистки России

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