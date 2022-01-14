Биатлонистка Буртасова заняла второе место на этапе Кубка IBU

Россиянка Евгения Буртасова заняла второе место в спринте на пятом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в словацком Брезно-Осрблье.

Первой стала француженка Камиль Бене, не допустившая ни одного промаха. Отставание Буртасовой -13,4 секунды, россиянка ни разу не промахнулась. Третье место заняла также россиянка Наталья Гербулова.

Пятый этап Кубка IBU завершится 15 января.

Биатлон

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Камиль Бене (Франция) — 19.51,1 (0)

2. Евгения Буртасова (Россия) — 20.04,5 (0)

3. Наталья Гербулова (Россия) — 20.09,3 (0)

4. Гийонн Гигонна (Франция) — 20.17,0 (0)

5. Аманда Лайтфут (Великобритания) — 20.21,9 (0)

6. Йенни Энодд (Норвегия) — 20.22,6 (0)

8. Виктория Сливко (Россия) — 20.25,1 (1)

10. Анастасия Егорова (Россия) — 20.34,3 (0)

13. Лариса Куклина (Россия) — 20.50,0 (1)

37. Анастасия Гореева (Россия) — 21.44,5 (4)