Биатлонистка-блогер Дюжева: «Устюгов отказался от интервью на моем канале»

Российская биатлонистка Кира Дюжева в интервью «СЭ» рассказала, что обращалась к олимпийскому чемпиону Сергею Устюгову с просьбой записать эфир на ее YouTube-канале. но тот отказался.

В своих выпусках Дюжева делает макияж спортсменкам (мужчинам — грим супергероев) и параллельно задает им вопросы.

— Из тех интервью, которые были записаны, какое было самым сложным для тебя?

— Они все для меня сложные. Вся подготовка к ним трудная. Вопросы мы с Пашей составляем вместе, на это уходит около двух дней. К тому же это каждый раз разные базы. Нужно найти человека, договориться с ним, чтобы дали помещение... Если вдруг не дадут — надо что-то искать, снимать студию и еще что-то. Пока, конечно, до этого не доходило. Везде идут навстречу. Я благодарна руководителям спортивных сооружений. Плюс надо все оборудование дотащить, разложить, расставить... При этом нужно внутри собраться и не передавать свое волнение человеку. Поэтому каждый выпуск сложный, даже не отталкиваясь от самого человека, который приходит на интервью.

— Тренеры тех спортсменок, которых ты снимаешь, не ругаются на это?

— Они не знают. С таким ни разу не сталкивалась.

— Были ли те, кто отказывался от интервью?

— Да. Я очень жестко в себя поверила и на вкатке в Ханты-Мансийске решила пригласить Сергея Устюгова. Он отказался, потому что съемки занимают достаточно много времени — два часа. Он обосновал отказ тем, что этого времени у него нет, — сказала Дюжева «СЭ».