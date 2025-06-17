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Биатлонистка Алина Кудисова объявила о переходе в лыжные гонки

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская биатлонистка Алина Кудисова сообщила, что перешла в лыжные гонки.

«Спустя уже долгое время, ответив себе честно на многие важные вопросы, мною было принято такое решение. Цели, задачи поставлены и есть мотивация их реализовывать», — написала Кудисова в совместном телеграм-канале с биатлонисткой Екатериной Мошковой.

Также спортсменка в сообщении поблагодарила биатлон, своих тренеров и близких людей.

Уроженка Ханты-Мансийска в сезоне-2024/25 заняла 38-е место в общем зачете Кубка России по биатлону. 11 августа Кудисовой исполнится 26 лет. В 2022 году россиянка стала серебряным призером эстафеты на юниорском чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде.

Источник: Telegram-канал Алины Кудисовой и Екатерины Мошковой
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Алина Кудисова
Биатлон
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