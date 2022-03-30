«Рассчитываю оставаться в биатлоне». Акимова планирует выступить на Олимпиаде 2026 года

Акимова заявила, что намерена остаться в биатлоне на следующий олимпийский цикл

Призер чемпионата мира по биатлону Татьяна Акимова планирует продолжать карьеру как минимум до Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Сезон получился неудачным, помешала болезнь, — цитирует ТАСС Акимову. — Потом пришлось со стартами набирать форму, она потихоньку приходила, но сегодня все еще было тяжело. В следующем году буду уже более ровно тренироваться, надеюсь, без болезней все будет хорошо».

«Если говорить о следующем олимпийском цикле, то рассчитываю оставаться в биатлоне, если позволит здоровье», — добавила она.

Акимова пропустила Игры в Пекине, так как болезнь помешала ей отобраться в олимпийскую команду. В среду биатлонистка заняла 43-е место в спринте на чемпионате России.

31-летняя Акимова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, призером и победителем этапов Кубка мира.