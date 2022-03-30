Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:55

«Рассчитываю оставаться в биатлоне». Акимова планирует выступить на Олимпиаде 2026 года

Акимова заявила, что намерена остаться в биатлоне на следующий олимпийский цикл
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Призер чемпионата мира по биатлону Татьяна Акимова планирует продолжать карьеру как минимум до Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Сезон получился неудачным, помешала болезнь, — цитирует ТАСС Акимову. — Потом пришлось со стартами набирать форму, она потихоньку приходила, но сегодня все еще было тяжело. В следующем году буду уже более ровно тренироваться, надеюсь, без болезней все будет хорошо».

«Если говорить о следующем олимпийском цикле, то рассчитываю оставаться в биатлоне, если позволит здоровье», — добавила она.

Акимова пропустила Игры в Пекине, так как болезнь помешала ей отобраться в олимпийскую команду. В среду биатлонистка заняла 43-е место в спринте на чемпионате России.

31-летняя Акимова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, призером и победителем этапов Кубка мира.

Источник: https://tass.ru/sport/14227719
Олимпиада
Татьяна Акимова
1
2
Читайте также
Русские тренеры готовят новую звезду для сборной США. Без наших девушек она — главный фаворит юниорского ЧМ
Гражданство США, куча денег и погоня за рекордом. Как живет русская звезда НХЛ Евгений Малкин в эпоху санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов: «Для Резцовой три промаха многовато. Нужна индивидуальная подгонка оружия»

«Меня это вообще никак не касается». Резцова — о приостановке членства СБР
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости