Биатлониста Лапшина дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил 9-летней давности
13:47
Биатлонист сборной Южной Кореи Тимофей Лапшин получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил 9-летней давности, сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS).
В заявлении на сайте суда сообщается, что 33-летний спортсмен дисквалифицирован сроком на один год, срок действия наказания отсчитывается с 23 сентября 2020 года.
Лапшин — серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы. До 2017 года он выступал за сборную России, после чего сменил спортивное гражданство на южнокорейское. 24 сентября 2020 года он был временно отстранен от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
Дополнительная информация:
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_ADD_Media_Release_ADD15.pdf
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