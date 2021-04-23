Биатлониста Лапшина дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил 9-летней давности

Биатлонист сборной Южной Кореи Тимофей Лапшин получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил 9-летней давности, сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS).

В заявлении на сайте суда сообщается, что 33-летний спортсмен дисквалифицирован сроком на один год, срок действия наказания отсчитывается с 23 сентября 2020 года.

Лапшин — серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы. До 2017 года он выступал за сборную России, после чего сменил спортивное гражданство на южнокорейское. 24 сентября 2020 года он был временно отстранен от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.