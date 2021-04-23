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Допинг

Биатлониста Лапшина дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил 9-летней давности

13:47
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Биатлонист сборной Южной Кореи Тимофей Лапшин получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил 9-летней давности, сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS).

В заявлении на сайте суда сообщается, что 33-летний спортсмен дисквалифицирован сроком на один год, срок действия наказания отсчитывается с 23 сентября 2020 года.

Лапшин — серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы. До 2017 года он выступал за сборную России, после чего сменил спортивное гражданство на южнокорейское. 24 сентября 2020 года он был временно отстранен от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Дополнительная информация:

https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_ADD_Media_Release_ADD15.pdf

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