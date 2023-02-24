Биатлонист Поршнев планирует принять участие в Югорском марафоне

Биатлонист Никита Поршнев рассказал «СЭ», что планирует выступить на Югорском марафоне в этом сезоне. Соревнования пройдут 7-8 апреля в Ханты-Мансийске. В 2021-м Поршнев завоевал бронзу на Югорском марафоне.

— Как ты будешь заканчивать сезон? Спортсмены группы Истомина поедут на лыжный чемпионат России. У тебя таких мыслей нет?

— Я никогда не горел желанием. Мне надо сначала здесь своих соперников победить в лыжном ходе, а потом равняться на лыжников. Понимаю, что ход — это не моя сильная сторона. У меня желание есть бороться только в марафонах. Регулярно выступаю на Югорском марафоне. В этом году, надеюсь, тоже побегу. У нас сезон достаточно плотный. И в Увате побегу биатлонный марафон. Поэтому если здоровье позволит, то там побегу, — сказал Поршнев «СЭ».