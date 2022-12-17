Максим Цветков объяснил свой успех в спринте на Кубке России в Уфе ужином с бабушкой

Биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка России в Уфе.

«Сегодня уже получше себя чувствую. И погода позволила раскрыться на трассе. Конечно, любая гонка дается тяжело. Всегда выкладываюсь на максимум. Несмотря на то что сегодня моя позиция немного повыше на финише, но отдал все равно все силы.

После первой тренировки съездил в свою родную школу, встретился с учениками. Сначала сомневался стоит это делать или нет, все-таки болезни повсюду. Но мы все-таки ради этого ведь и занимаемся спортом, чтобы популяризировать спот, здоровый образ жизни. Приятно было съездить, пообщаться с ребятами. Потом приехал, сделал вторую тренировку, поужинал у бабушки. Активный был день. Как показывает гонка, не зря я его так провел, возите бабушек на соревнования! Всем по бабушке. Через пару минут после финиша всегда ничего не чувствуешь кроме усталости. Хочется не то что передохнуть, откататься в свое удовольствие, чтобы где-то была трасса в полноценный круг. Здесь все равно пока не удается раскатиться.

Скорее всего завтра побегу сингл-микст, двумя командами. Я и Эдик двумя командами, пока не знаю, что будет, тренер будет решать», — сказал Цветков журналистам.

В сегодняшней гонке Максим занял второе место.