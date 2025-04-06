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6 апреля, 13:00

Биатлонист Лапшин — о пропуске Азиады: «Нас использовали как козыри»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Бывший российский спортсмен Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Кореи, в интервью «СЭ» рассказал, почему не выступал на Азиатских играх-2025.

Федерация корейского биатлона изменила регламент отбора на Азиаду, из-за чего клуб, за который выступает Лапшин, запретил своим спортсменам участвовать в квалификационных стартах.

— Для корейцев нормально менять регламент на ходу?

— На самом деле изменили регламент отбора из-за изменений даты подачи заявки на Азиатские игры. Мы были готовы бежать и очень хотели выступить на Азиатских играх, потому что можно было выиграть медали для страны и себя. Вся наша клубная команда отобралась бы. Но руководство клуба посчитало, что надо идти до конца и отстаивать свою точку зрения. У клуба и федерации были какие-то терки между собой весь этот подготовительный период. В итоге в вопросе отбора решили пойти до конца и нас использовать как козыри.

— Не предлагали ли тебе уайлд-кард, чтобы поехать на Азиаду без отбора? Очевидно же, что ты лучший биатлонист Кореи.

— Мы рассчитывали, что они как-нибудь это решат, ведь одно место на Азиаде оставалось свободным. Но в федерации пошли на принцип: раз не участвовал в отборе — значит, не едешь. При этом все понимали, если я не поеду, то и медалей у мужской сборной не будет. Они принципиальные. Если у них есть это на бумаге, то они будут все по ней и делать.

— Азиада для корейской сборной — это важные соревнования?

— Конечно, важные. Получается, что мы не поехали на вторые по значимости соревнования после Олимпиады. Но наш клуб приносит нам 90 процентов заработка в Корее. Если бы мы побежали на отборе, то, вероятнее всего, были бы уволены из клуба. Возможно, даже деньги по контракту надо было бы вернуть. Поэтому сложилась очень острая ситуация. Надо было решать, но, если говорить честно, мы в любом случае оказались бы в заднице. Так в принципе и получилось, — рассказал Лапшин «СЭ».

Тимофей Лапшин.«Нам хотят впаять международный бан». Бывшему российскому биатлонисту Тимофею Лапшину не дают выступать за Корею

Тимофей Лапшин
Биатлон
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