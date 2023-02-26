Мухамедзянов победил в большом масс-старте на чемпионате России
Биатлонист Ильназ Мухамедзянов победил в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске.
Спортсмен показал время 41 минута и 24,5 секунды, допустив три промаха.
Вторым пришел Иван Колотов +21,2 секунды при трех промахах. Третий — Михаил Первушин +31,0 при одном промахе.
Карим Халили сошел с дистанции.
Биатлон
Чемпионат России
Масс-старт. 15 км
Мужчины
1. Ильназ Мухамедзянов — 41.24,5 (3 промаха).
2. Иван Колотов +21,2 секунды (3).
3. Михаил Первушин +31,0 (1).
4. Дмитрий Иванов +46,5 (2).
5. Антон Бабиков +46,6 (4).
6. Петр Пащенко +50,8 (4)
7. Кирилл Бажин +55,1 (4)
8. Максим Цветков +1.15,2 (0)
9. Дмитрий Абашев +1.19,9 (4)
10. Михаил Бурундуков +1.25,5 (4)
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