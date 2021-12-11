Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Новости   //    Биатлон

Биатлонист Халили объяснил, почему допустил один промах в гонке преследования на этапе Кубка мира

16:00
Теги:

Российский биатлонист Карим Халили поделился мнением о своем выступлении в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Пока оценю свое выступление здесь на троечку, — приводит слова Халили РИА Новости Спорт. — Если посмотреть объективно, то в нормальном состоянии с нулем в спринте я могу вполне быть в топ-10. В Эстерсунде это было более чем реально. Вчера, к сожалению, состояние было не такое хорошее, но, опять же, до десятки было в районе 20-25 секунд.

Сегодня немного «отпустило». Пасьют — контактная гонка, можно за кем-то посидеть. Стрельбой не очень доволен, на лежке и на первой стойке мне помешало то, что попал снег в прицел. Из-за этого во многом допустил ошибку на лежке. А на первой стойке после третьего выстрела подумал, что закрылся прицел. Но он был открыт, я начал выдувать снег. И тут начало трясти. В итоге потратил больше 30 секунд на эту стрельбу».

Халили занял 20-е место в гонке преследования. Он допустил один промах. Победил французский биатлонист Кантен Фийон-Майе.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211211/khalili-1763276574.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Читайте также
Выиграла марафон, пробежав всего 1,5 километра. История великого жульничества
Россияне назвали самый любимый фильм времен СССР
0