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Сегодня, 17:56

Биатлонист Емерхонов высказался о возможности провести летнюю Гонку чемпионов

Карина Точилова
корреспондент отдела спорта
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Биатлонист, призер чемпионата России Евгений Емерхонов поделился впечатлениями от Гонки чемпионов в Рязани, а также поддержал идею летнего аналога.

— Как эксперимент, можно попробовать. Возможно, было бы круто. Если бы меня пригласили, конечно, поучаствовал бы.

Рад, что позвали в Рязань. Понравилось все: от дистанции до организации и болельщиков. Хорошая погода для таких шоу-гонок. Тут нет минусов, все на высшем уровне.

Заключительные этапы биатлонистов? Это вопрос больше к организаторам. Я считаю, что все сделали классно: лыжники начали, биатлонисты завершили, потому что стрельба более непредсказуема и все решалось на ней, — рассказал Емерхонов «СЭ».

Гонка чемпионов прошла 4-5 января в Рязани. Команда Емерхонова заняла второе место, выиграла команда лыжников Александра Терентьева и Марии Истоминой и биатлонисты Эдуарда Латыпова и Наталии Шевченко.

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