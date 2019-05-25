Биатлонист Елисеев выиграл веломарафон в Красногорске

Российский биатлонист Матвей Елисеев одержал победу в веломарафоне, который проходил в Красногорске. Соответствующее фото 26-летний спортсмен опубликовал в своем Инстаграме.

- Принял участие в веломарафоне. 63 км по пересеченной местности получилось преодолеть за 2 часа 48 минут и 48 секунд. Дождик пытался накрапывать, но побоялся разгоряченных спортсменов. Под конец гонки мышцы устали настолько, что были позывы к их сведению, пришлось немного снизить темп. И все равно я доволен проведенной работой! - написал Елисеев.

Напомним, в минувшем сезоне Елисеев занял 29-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 298 очков.

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