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Латыпов — о втором месте в спринте: «После пропуска индивидуальной гонки чувствовал себя свежее»

Алина Савинова
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Биатлонист Эдуард Латыпов оценил свое выступление в спринте на третьем этапе Кубка России в Ижевске.

30-летний спортсмен стал вторым в гонке. Победу одержал Кирилл Бажин.

«Оценю свое выступление хорошо. Была хорошая погода, много болельщиков и хорошее выступление. Могу этому только порадоваться. Индивидуальную гонку пропустил, потому что было слишком много стартов. Три подряд тяжелые гонки, поэтому приходится пропускать, чтобы сохранить форму и не заболеть. Конечно, после пропуска индивидуальной гонки чувствовал себя сегодня посвежее. Силы сохраняются, поэтому удалось показать результат. Завтра нас ждет следующая гонки, и готовимся к ней», — цитирует Латыпова «РБ Спорт».

Третий этап Кубка России по биатлону проходит с 12 по 15 декабря.

Источник: РБ Спорт
Биатлон
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