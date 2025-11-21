Биатлон
Биатлон

Сегодня, 17:05

Латыпов: «Глазами у себя в сознании пробегал олимпийскую трассу в Антхольце»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Трехкратный призер Олимпиады по биатлону Эдуард Латыпов рассказал «СЭ» о специальной подготовке к соревнованиям.

— Визуализировал ли или, может, продолжаешь визуализировать свое участие в Олимпиаде в Антхольце?

— Бывали моменты. Ты ведь до конца не знаешь, будешь там или не будешь. Но надо себя психологически подготовить. Трассу в Антхольце я хорошо помню, много раз там выступал. Поэтому глазами у себя в сознании ее пробегал — где повороты, где сильные и слабые участки, какой подход к рубежу. На каких-то сборах пытался сымитировать условия. Делал для себя, чтобы не выходить из этого ресурса. Может, по нашему допуску все решится в какой-то кратчайший срок. Тогда тебе надо все правильно сделать. А может, и не решится. Для меня это способ держать себя в тонусе.

Это еще хорошая мини-тренировка. Использую подобную визуализацию и на российских этапах. Да, мы бегаем сейчас по одним и тем же трассам, но ощущения от прошлого года немножко забываются. Тогда ты начинаешь вспоминать: «Тут такой подъем... Здесь я хорошо шел... А тут были проигрыши». Так глазами бегаешь и проверяешь всю трассу. Когда приезжаешь на этап, то уже подсознательно психологически легче себя чувствуешь на этой трассе, — сказал Латыпов «СЭ».

Эдуард Латыпов.«Есть стереотип в российском спорте: чем старше становишься, тем чаще списывают со счетов». Интервью биатлониста Латыпова
Эдуард Латыпов
Биатлон
Латыпов: «Хотелось организовать сбор в Европе»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

