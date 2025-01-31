Черезов — о словах Тихонова про бойкот: «Александр Иванович крепок на слово, спасибо, что помнит!»

Российский биатлонист Иван Черезов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова зкс-президента СБР Александра Тихонова, назвавшего его, а также биатлонистов Николая Круглова и Максима Чудова «неблагодарными щенками».

— Расскажите, в чем была суть вашего разногласия?

— Конфликт же не бывает так, что раз — и получилось. Это назревало уже несколько лет. Эта ситуация началась в сезоне-2006/07, мы заклеили логотип спонсора на одежде и винтовках. До этого у нас был спонсор «Мечел», Александр Иванович после окончания Олимпиады в Турине пригласил другую компанию — Viessmann. Он пообещал нам много разных выгод финансовых, мы ему сказали: «Хорошо, Александр Иванович, давайте официально оформим наши соглашения». На что мы получили отказ и ответили: «Тогда мы не будем носить эту рекламу». После этого он нам заявил: «Нет, не будет никаких соглашений». Ну и в октябре сезона-2006/07 было принято общее решение заклеить рекламу на официальной форме. Целый год мы провели с заклеенной рекламой. В 2008 году уже не было никакого конфликта.

— Как вы решили потом эту ситуацию?

— После этого, конечно, он вспоминает нас недобрым словом.

— Да, он назвал вас, Круглова, и Чудова «неблагодарными щенками».

— Александр Иванович у нас крепок на слово, поэтому часто может назвать всех по-разному.

— Как вы на это реагируете?

— Я просто знаю его уже много лет. Отношусь к нему с уважением, как к спортсмену с великими результатами. Вообще, спокойно отношусь — он специалист в каждой области, про которую говорит. Могу сказать ему большое спасибо, что помнит!

Черезов является трехкратным чемпионом мира в эстафетах, а также призером двух Олимпийских игр — серебряным в Турине-2006 и бронзовым в Ванкувере-2010. В 2016 году спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры.

Александр Абустин