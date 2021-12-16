Биатлонист Бабиков выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU
17:54
Российский биатлонист Антон Бабиков занял третье место в индивидуальной гонке на дистанции 20 км на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Победителем соревнований стал немец Давид Цобель (50 минут 36,9 секунды).
Второе место занял итальянец Доминик Виндиш (отставание 9,1 секунды; 2 промаха). Отставание Бабикова — 45,8 секунды.
Этап Кубка мира в Обертиллиахе завершится 19 декабря.
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