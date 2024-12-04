Биатлонист Бабиков рассказал об отношении к нейтральному статусу

Чемпион мира по биатлону 2017 года Антон Бабиков считает, что вопрос выступления российских спортсменов в нейтральном статусе должен решаться на уровне руководства страны.

«Я выступал под нейтральным статусом. Это не дело спортсменов — оценивать этот вопрос, мы все прекрасно понимаем, что это просто риторика для СМИ и новостей. По факту все сводится к тому, что-либо тебе руководство страны говорит, что ты едешь, либо тебе говорят, что ты не едешь. От твоего личного мнения ничего не зависит, я через это проходил в 2018 году», — цитирует Бабикова ТАСС.

Бабиков был одним из четырех российских биатлонистов, выступавших на Олимпиаде-2018. Тогда спортсменов страны допустили к соревнованиям в статусе олимпийских атлетов из России без национальных флага и гимна. Нынешний сезон для российского биатлона стал третьим без полноценных международных стартов, на зарубежные старты их не допускают даже в нейтральном статусе.